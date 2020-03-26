» إلغاء نتائج الموسم بالدوري الإنجليزي بسبب تفشي كورونا

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الدوري الإنجليزي

تفشي كورونا

إلغاء نتائج

اضطر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، لاتخاذ قرار بإلغاء كل نتائج الموسم بداية من الدرجة الثالثة في القسم الخامس فيما أسفل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلن ذلك، الاتحاد عبر موقعه الرسمي ، كما قرر أيضًا تعليق الصعود والهبوط في تلك الدوريات.

أما بشأن القسمين الأول والثاني في الدوري الوطني فقرر الاتحاد الإنجليزي متابعة تطور تفشي كورونا قبل اتخاذ أي قرار بتأجيل الموسم لفترة أخرى أو إلغائه.

وفيما يتعلق بمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي فقد أعلن الاتحاد الإنجليزي أنه حتى الآن سيؤجل المسابقة لحين إتاحة موعد يمكن من خلاله استكمالها.

يذكر أن صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية ذكرت في وقت سابق احتمالية تأجيل الدوري الإنجليزي "بريميرليج" إلى ما بعد 30 أبريل الموعد المحدد سلفا لاستكمال الموسم.


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