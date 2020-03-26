احذر هذا الشيء عند غسل الملابس حتى لا تصاب بكورنا

تمثل الملابس واحدة من المصادر التي يمكن من خلالها انتقال فيروس كورونا إلى الإنسان، لذا يجب توخي الحذر واتباع التعليمات بهذا الخصوص لتفادي الإصابة.

وأصدرت الحكومة البريطانية وإدارة الصحة العامة في إنجلترا، إرشادات حول كيفية وقف انتشار فيروس كورونا عند غسل الملابس.

وبالإضافة إلى تنظيف الأسطح والغرف يوميًا لمنع انتشار الجراثيم، من المهم أيضًا غسل الملابس المتسخة، لكن هناك قاعدة مهمة يجب اتباعها عند القيام بذلك.

إذ تحذر إدارة الصحة العامة، الأشخاص من أن يهزوا ملابسهم المتسخة لتقليل احتمالية انتشار الفيروس في الهواء.

وشددت على ضرورة غسل اليدين بعد التعامل مع الغسيل المتسخ والتأكد من عدم ترك الغسيل في الغسالة، لأن أي جراثيم متبقية يمكن أن تتكاثر بسرعة.

ويجب غسل جميع الملابس الداخلية والمناشف وبياضات الأسرّة عند 60 درجة مئوية (140 فهرنهايت) أو عند 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت)، بمنظف غسيل مبيض لمنع الجراثيم من الانتشار.