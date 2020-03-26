احذر.. الأظافر مصدر خطر لنقل فيروس كورونا

تشكل النظافة الشخصية حائط الصد الأول أمام منع تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن بينها نظافة الأظافر، التي قد تحمل الفيروس المميت إلى الإنسان.

وشاركت ممرضة أسترالية، منشورًا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حول أهمية الحفاظ على نظافة أصابعك

وينتشر الفيروس بالطريقة ذاتها التي ينتشر بها البرد، والأنفلونزا عن طريق الرذاذ، عند السعال أو العطس، وهذا ما يجعل من الأهمية غسل الأيدي باستمرار وتجنب لمس الوجه عندما نلمس الأسطح.

وقالت الممرضة، إنه بينما كان الكثير من الناس يعطون الأولوية لغسل أيديهم جيدًا، لمدة 20 ثانية، "لم أر أي شخص يقول إنه من المستحيل غسل اليدين بشكل صحيح إذا كانت الأظافر طويلة".

وأشارت إلى اختبار بسيط يمكن القيام به في المنزل لمعرفة ما إذا كانت الأظافر طويلة جدًا وبحاجة إلى التقليم.

وتابعت: "إذا كنت لا تستطيع وضع الأظافر على راحة يدك الأخرى دون أن تمنح الأظافر مسافة كبيرة للقيام بذلك، فلا يمكنك غسلها تحت أظافرك بشكل صحيح إلا إذا كنت تستخدم فرشاة أظافر في كل مرة".

وحذرت الأشخاص الذين لديهم أظافر طويلة من أن المطهر اليدوي لن يقوم بالنظافة المطلوبة لليد.

وكتبت: "إذا كنت لا تستطيع فرك أطراف أصابعك على راحة اليد الأخرى، فإن يديك ليست نظيفة بعد غسلها، بغض النظر عن مدة غسلها بالصابون. من فضلك، خلال حالة الطوارئ العالمية، اجعل أظافرك قصيرة".

"بوري طارق"، اختصاصي الحساسية والأمراض المعدية في مركز لانجون الطبي بجامعة نيويورك يحذر الناس من لمس وجوههم بشكل عام.

وقالت: "في كل مرة تلمس فيها وجهك، وخاصة الفم والأنف والعينين تقوم بنقل الجراثيم. ويمكنك أن تمرض". وأشارت إلى أن الجراثيم التي تدخل مباشرة في الفم هي "أسهل طريقة للإصابة بأي عدوى".