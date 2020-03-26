ريال مدريد يحول ملعبه لمخزن إمدادات طبية لمكافحة كورونا

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اشترك نادي ريال مدريد الإسباني، في المبادرات الإنسانية التي تطلقها المؤؤسات الكبرى في العالم لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، والمنتشر مؤخرًا في البلاد.

وامدادًا لذلك، قررت إدارة النادي الملكي، تحويل ملعبه سانتياجو برنابيو إلى مكان لتخزين الإمدادات الصحية للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك حسبما أعلنت إدارة النادي، بيانًا قالت فيه: “بالتعاون مع المجلس الأعلى للرياضة بمشروع في مدريد لتوريد وتوزيع الإمدادات الصحية التي تهدف إلى مكافحة وباء الكورونا».

ووصل البيان الذي نشر عبر الصفحة الرسمية للنادي: «‏بالإضافة إلى ذلك، سيوفر النادي للكيانات والشركات وخاصة تلك المرتبطة بالرياضة إمكانية إرسال تبرعات مالية ومادية إلى هذا المركز بشرط ان يراها مناسبة لتقديمها إلى وزارة الصحة. ستكون هذه الآلية مكملة لتلك التي يمكن للحكومة تفعيلها لأغراض التضامن مماثلة».

وأضاف: «وستكون وزارة الصحة، من خلال الآليات التي تعمل بالفعل ودائما تحت إشراف المركز الرئيسي للإمدادات الصحية الموجود في مدينة فالديمورو بمدريد، مسؤولة عن تخصيص التبرعات للمراكز والاماكن الأكثر احتياجًا».

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