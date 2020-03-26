» جهاز المنتخب يتكفل بـ150 أسرة من متضرري كورونا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني حسام البدري، اليوم الخميس، تكفله برعاية 120 أسرة من متضرري فيروس كورونا المستجد والذي انتشر في أنحاء عديدة من مصر مطلع الشهر الماضي.

وبعد قبول التحدي الذي بادر به العديد من الرياضيين في مصر، سلم الجهاز الفني قيمة التبرعات المالية لإحدى الجمعيات الخيرية المعتمدة لدي الجهات الرسمية، للتأكد من وصولها إلي مستحقيها من متضرري فيروس كورونا.

والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قرر إيقاف النشاط الرياضي في مصر لمدة أسبوعين لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.