  • الخميس 26 مارس 2020
  • بتوقيت مصر06:23 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
البدري

قرار صادم من اتحاد الكرة لحسام البدري بسبب كورونا

السيسي

السيسي يشارك في قمة أفريقية مصغرة

مجلس الوزراء

"مدبولي" يصدر كتابا دوريا حول استفسارات كورونا

خفاش

وفيات الخفافيش في إسرائيل تثير نبوءات باقتراب نهاية العام

الملك سلمان

كلمة نارية للملك سلمان عن مواجهة "كورونا"

مدبولى

الحكومة تكشف حقيقة توقف المواصلات يومي الجمعة والسبت

رسميا.. عقار فرنسي بدولة عربية لعلاج كورونا

إسقاط أول حكومة أوروبية بسبب "كورونا "

كمامات

"الرقابة" تضبط 1500 كمامة ومستلزمات طبية غير صالحة للاستخدام

السيسي

"السيسي" يحيل هذا الشخص إلى المعاش

صلاح

أول صور لـ"محمد صلاح" من داخل الحجر الصحي

"الرقابة" تضبط 1500 كمامة ومستلزمات طبية غير صالحة للاستخدام

قضايا وحوادث

كمامات
كمامات
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

"الزراعة": ضبط أكثر من 2 طن لحوم ودواجن غير صالحة خلال أسبوع

الرقابة

مستلزمات طبية

كمامات

تشن هيئة الرقابة الإدارية، حملات ميدانية على أماكن بيع الادوية والمستلزمات الطبية الأخرى والمطهرات المغشوشة.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية، والتموين، وجهاز حماية المستهلك وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظات.

وأعلنت الهيئة في بيان لها، أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط مصنع مشغل خياطة وتطريز بإحدى القرى الريفية التابعة لمركز منيا القمح محافظة الشرقية.

وأوضحت الهيئة أن المشغل يقوم بتصنيع المهمات الطبية اللازمة لغرف العمليات والتي يلزم لتصنيعها خامات ذات مواصفات فنية عالية ومعقمة.

وتم التحفظ على 1500 بالطو، و1500 كمامة طبية معدة للاستخدام غير مطابقين للمواصفات، بالإضافة إلى ضبط كميات أخرى من المستلزمات الطبية منها 24540 عبوة محاليل، 24 جهاز وريدي تبين انتهاء صلاحيتهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» جهاز المنتخب يتكفل بـ150 أسرة من متضرري كورونا
» البحوث الإسلامية توضح حكم صلاة الجمعة خارج المسجد
» وفاة مغتصب فتاتين داخل السجن بفيروس كورونا
» المترو يعلن موعد عمل الخطوط الثلاثة يومي الجمعة والسبت
» كورونا.. هولندا تسجل 80 وفاة في يوم واحد
» تسجيل إصابة جديدة بكورونا فى موريتانيا
» الإمارات تجلي الروس من على أراضيها
» تباين أسعار الذهب بالأسواق
» «الاتفاق» يخطط لضم مهاجم الأهلى
» وزير الثقافة: بعد كورونا.. خدمة مجانية لنشر المعرفة
» "ما خفى كان أعظم".. فنانة شهيرة تثير ضجة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:45 م

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة