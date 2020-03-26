  • الخميس 26 مارس 2020
  • بتوقيت مصر06:22 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
البدري

قرار صادم من اتحاد الكرة لحسام البدري بسبب كورونا

السيسي

السيسي يشارك في قمة أفريقية مصغرة

مجلس الوزراء

"مدبولي" يصدر كتابا دوريا حول استفسارات كورونا

خفاش

وفيات الخفافيش في إسرائيل تثير نبوءات باقتراب نهاية العام

الملك سلمان

كلمة نارية للملك سلمان عن مواجهة "كورونا"

مدبولى

الحكومة تكشف حقيقة توقف المواصلات يومي الجمعة والسبت

رسميا.. عقار فرنسي بدولة عربية لعلاج كورونا

إسقاط أول حكومة أوروبية بسبب "كورونا "

كمامات

"الرقابة" تضبط 1500 كمامة ومستلزمات طبية غير صالحة للاستخدام

السيسي

"السيسي" يحيل هذا الشخص إلى المعاش

صلاح

أول صور لـ"محمد صلاح" من داخل الحجر الصحي

وفيات الخفافيش في إسرائيل تثير نبوءات باقتراب نهاية العام

آخر الأخبار

خفاش
خفاش
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

نرمين الفقي تثير الجدل بالكمامة في العزاء وبدونها في عرض أزياء

#

إسرائيل تعلن حالة الطوارئ لمواجهة كورونا

#

إيطاليا.. ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 233 حالة

#

إثيوبيا تعلن موعد ملء السد بعد التوصل لاتفاق مع مصر

أثار العثور على عشرات الخفافيش ميتة في ظروف في إسرائيل، تكهنات حول أسباب ذلك، فيما ينشغل العالم بمقاومة فيروس كورونا المستجد.

وادعى البعض أن ذلك من نبوءات "الكتاب المقدس" التي تنبئ بنهاية العالم.

وعثر على الخفافيش المتوفاة في ظروف غامضة داخل حديقة "جان ليومي" في "رامات جان"، شرقي تل أبيب عندما كان رجل يتجول بداخلها يوم السبت الماضي.

وشارك الرجل، أربع صور لخفافيش متساقطة على الأرض، قبل أن ينشر آخر على بعد عدة أميال في حي "برديس كاتز"، شمالي مدينة "بني براك" بتل أبيب، فيديو مماثلاً، يُظهر امرأة تنتقل من جثة إلى أخرى.

ولا تظهر على الخفافيش الصغيرة أي علامات حول أسباب الوفاة، وهو ما أثار الحيرة حول أسباب الوفاة، وفق صحيفة "ديلي ستار".

وقال أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه رأى خفافيش ميتة في مدينة الخضيرة، على بعد حوالي 50 كيلومترًا من حديقة "جان ليومي".

وقالت نورا ليفشيتز، مؤسسة جمعية الخفافيش الإسرائيلية لموقع Breaking Israel News : "إن هذه الظاهرة نادرة للغاية"، وأشارت إلى أن ذلك ربما سببه الطقس البارد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

لكنها اعترفت بأنها مجرد نظري، لأنها لم تسمع بهذه الظاهرة من قبل.

وفقًا لموقع "Breaking Israel News "، وهو موقع ديني غالبًا ما يستخدم آيات "الكتاب المقدس" لتفسير الأحداث الغريبة، فإن الحادث هو "مثال صغير على ظاهرة أكبر تنبأ بظهورها في نهاية العالم".

ويدعم ذلك بمعتقداته، التي تنص: "سأكتسح الإنسان والوحش؛ سوف أجرف طيور السماء وأسماك البحر. سوف أجعل الأشرار يتعثرون وسأدمر البشرية من على وجه الأرض".

بينما تكهن البعض بأن الخفافيش ماتت نتيجة إقامة أبراج الجيل الخامس للاتصالات في المنطقة.

على الرغم من عدم وجود دليل على أن التكنولوجيا تسببت في حدوث مثل هذه الأضرار، إلا أن حوادث مماثلة في الماضي أثارت الادعاءات ذاتها من قبل مروجي "نظرية المؤامرة".

فيما فسر البعض ذلك بأن الوفاة قد تكون ناجمة عن المطهرات التي يتم رشها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» جهاز المنتخب يتكفل بـ150 أسرة من متضرري كورونا
» البحوث الإسلامية توضح حكم صلاة الجمعة خارج المسجد
» وفاة مغتصب فتاتين داخل السجن بفيروس كورونا
» المترو يعلن موعد عمل الخطوط الثلاثة يومي الجمعة والسبت
» كورونا.. هولندا تسجل 80 وفاة في يوم واحد
» تسجيل إصابة جديدة بكورونا فى موريتانيا
» الإمارات تجلي الروس من على أراضيها
» تباين أسعار الذهب بالأسواق
» «الاتفاق» يخطط لضم مهاجم الأهلى
» وزير الثقافة: بعد كورونا.. خدمة مجانية لنشر المعرفة
» "ما خفى كان أعظم".. فنانة شهيرة تثير ضجة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:45 م

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة