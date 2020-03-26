» بجانب كورونا.. زالزال مدمر يضرب شرقي الفلبين

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كورونا

زالزال

شرقي الفلبين

ضرب زلزال بقوة ست درجات منطقة على بعد 196 كيلومترا جنوب شرقى بودتا فى الفلبين، حسبما أفاد رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى اليوم الخميس.

وفي سياق آخر، أعلنت الرابطة الطبية الفلبينية، اليوم الخميس، عن وفاة تسعة أطباء فى البلاد بسبب فيروس كورونا.

يأتي ذلك تزامنًا مع عجز المستشفيات عن استيعاب المصابين وشكوى الأطباء من عدم توفير الحماية اللازمة لهم، من جهته قال نائب رئيس الرابطة الطبية، بينيتو أتيانزا، في تصريحات نقلتها صحيفة (فلبين ستار) الفلبينية، "لو كان الأمر موكلا إلى ، لطالبت بإجراء اختبار (الكشف عن الإصابة بالفيروس) للعاملين في الصفوف الأمامية أولًا واختبارهم مجددًا بعد مرور سبعة أيام، لأن الأطباء قد يكونوا حاملين للفيروس".

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