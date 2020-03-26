غرامات مالية على مئات الأشخاص بسبب كورونا فى اليونان

26 مارس 2020 - 03:49 م

أكدت الشرطة اليونانية، اليوم الخميس، رصدها 1155 انتهاكا للتدابير التقييدية خلال فترة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد .

وجاء في بيان لها: "في 25 مارس، تم فرض 1155 غرامة مالية بسبب التنقلات غير الهادفة والخروج إلى الشوارع ".

ومنذ فرض القيود على التنقل في 23 مارس، تم تسجيل 2950 انتهاكا .

هذا وفرضت اليونان اعتبارا من 23 مارس، وعلى خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، حظرا على تنقلات المواطنين إلا في حالات الضرورة القصوى .