تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

26 مارس 2020 - 03:45 م

سجلت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 1012 وإجمالي الوفيات يبلغ 3 حالات .

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحفي الدوري بشأن تطورات فيروس كورونا في المملكة، اليوم، عن تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 1012 .

كما أكد تعافي 4 حالات إضافية، ليصل الإجمالي إلى 33 حالة .

وأضاف "سجلنا حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3 أشخاص ".