» تباين أسعار الذهب بالأسواق

26 مارس 2020 - 02:48 م

تباينت أسعار الذهب في السوق، فى بداية تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بالتذبذب الذي تشهده بورصات الذهب العالمية مع تفشي فيروس كورونا.

وسجل سعر الجرام عيار 21 "الأوسع انتشارا في مصر" 693 جنيها للجرام بدون مصنعية، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 792 جنيها و797 جنيها.

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 22 ما بين 726 جنيها و730 جنيها.

وسعر جرام الذهب عيار 18 تراوح من 594 جنيها إلى 597 جنيها، ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 بين 462 جنيها و465 جنيها.

فيما يتراوح سعر الجنيه الذهب والذي يزن 8 جرامات عيار 21 من 5544 جنيها إلى 5576 جنيها.