فجر السعيد: الحيوانات ركبت سفينة نوح والبشر غرقوا

26 مارس 2020 - 01:58 م

أعربت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن أسفها بسبب مخالفة البعض وكسر الحظر، والنزول إلى الشوارع في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأضافت السعيد في رسالة لها على حسابها في تويتر: "نادى سيدنا نوح عليه السلام في الحيوانات مرة واحدة للنجاة فركبت السفينة..وقضى سيدنا نوح عليه السلام ما يقرب 950 سنة ينادي البشر للنجاة فاختاروا الغرق".

وتابعت: تقول وتكرر وتكرر عليه أن يبقي بالبيت، يعاند ولا يسمع الكلام.. لذلك لا تسأل عن سبب بلاء الأمة.. ولا تسأل عن جهل الأمة.

وأوضحت السعيد أن الكويت لديها خطة لإدارة الأزمة قائلة: "صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في كلمته الأخيرة قال "الجميع أدرك وفرة المخزون الغذائي والتمويني وهذا لا يبرر الإسراف بل يقتضي منا الترشيد " هذه الوفرة ولله الحمد كانت ناتج عمل وجهد طويل لإخوانكم، وما زال العمل مستمرًا للحفاظ عليها ودعمها.. تطمنوا تدبير بلا تبذير.