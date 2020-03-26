الإعدام والمؤبد لـ10 متهمين في حريق خط بترول البحيرة

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قضايا وحوادث

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وكالات- الدويني فولي

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قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس، ومحمد المر، اليوم الخميس، الإعدام لعدد 5 من المتهمين في قضية سرقة وحريق خط البترول بقرية المواسير، التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

كما قررت هيئة المحكمة الحكم، بالسجن المؤبد لخمسة متهمين في القضية، وتعويض مدني مؤقت لشركة البترول بمبلغ 2 مليون جنيه.

والمحكوم عليهم بالإعدام هم: محمد سيد خليل على وشهرته "كويا"، وهاني عبد الستار عفيفي على رزق وشهرته "هيثم"، وفتحي عبد الهادي شرف الدين، ومصطفي فتحي العفيفي محمد متولي، وسعيد عبد العاطي عبد المقصود.

والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد هم: محمد ربيع عبد الرازق زكريا عبد الحليم، ومحمود على رجب حمودة شعبان، ومحمد فتحي أبو المجد إبراهيم شعبان، وأحمد تركي زكي شحاته عبد الله، وأحمد رمزي محمد محمد المزين.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أحال 10 متهمين للمحاكمة الجنائية في واقعة حريق عزبة المواسير لتخريبهم عمدًا خطًا من خطوط البترول وسرقتهم كميات من المواد البترولية المارة به، مما أدى لحدوث تسرب وحدوث حريق تسبب في وفاة 9 مواطنين وإصابة 11 آخرين بحروق بالغة.

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