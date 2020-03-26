كورونا يحصد أرواح عشرات الأطباء والممرضين في إيران

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وكالات- الدويني فولي

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توفي 43 طبيبًا وممرضًا إيرانيًا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر في البلاد في 19 فبراير الماضي، حسب قول المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم الخميس.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ عن جهانبور قوله: "لقد توفي 43 شخصًا من الكوادر الطبية (أطباء وممرضين) في مواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد".

وفي 12 مارس الجاري، اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي، الضحايا من الكوادر الطبية في مواجهة فيروس كورونا بأنهم "شهداء".

وعن المساعدات الطبية المقدمة إلى إيران، قال جهانبور إن "إيران لن تتلقى المساعدات (الطبية) لا من الإدارة الأمريكية ولا من الكيان الإسرائيلي المحتل"، مبينًا أن "وفد منظمة أطباء بلا حدود لا يزال في إيران، وقد زار المراكز الصحية والعلاجية، وبإمكانه تقديم الخدمات الطبية للأجانب المتواجدين في البلاد".

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