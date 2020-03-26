إعلامية سعودية شهيرة تعلن إصابتها وبناتها بكورونا

26 مارس 2020 - 10:15 ص

أعلنت الإعلامية السعودية تغريد الطاسان، عن إصابتها وبناتها بفيروس كورونا المستجد.

وعن تفاصيل إصابتها بكورونا تقول الإعلامية، في مقطع فيديو على إنستجرام: إنها قبل 3 أسابيع خالطت أقارب لها كانوا مصابين بالفيروس، ولم تظهر عليهم أعراض المرض، إذ كانوا في زيارة لوالدتها.

وأضافت: الحمد لله رب العالمين على كل حال.. وأنا معزولة الآن أنا وبناتي في الحجر الصحي".

وتابعت: الوقاية خير من العلاج لك ولي.. وقدمت الطاسان نصيحة لمتابعيها، حيث تبدو عليها علامات التعب وهي تعاني من السعال".