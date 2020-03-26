«فيفا» يتخذ قرارا عاجلا بشأن انتخابات «الجبلاية»

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فيفا

الخطيب

اتحاد كرة

جبلاية

تلقت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، تأكيدات من قبل مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتمديد قرار تعيين اللجنة لمدة شهرين بشكل مبدئى لحين الانتهاء من إجراء انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، بعدما تأكد إقامة الانتخابات نهاية أغسطس أو منتصف سبتمبر المقبلين.

وينتهي قرار تعيين اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يوم 31 يوليو المقبل، إلا أن عدم اعتماد اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة حتى الآن، وتحديد يونيو المقبل موعدا للجمعية العمومية لمناقشتها واعتمادها تسبب في تمديد قرار التعيين شهرين لحين إجراء الانتخابات المقبلة.


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