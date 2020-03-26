لأول مرة.. رفع الأذان من خلال مكبرات الصوت بفرنسا

26 مارس 2020 - 09:45 ص

انتشر مقطع فيديو يظهر رفع الأذان لأول مرة في مدينة ليون الفرنسية.

وعلق البعض على مقطع الفيديو بالقول: "فرنسا المسجد الكبير في مدينة ليون لأول مرة يرفع الأذان بالمكبرات بالأمس علي أذان المغرب ".

كانت فرنسا قد أعلنت عن تسجيل 1331 وفاة بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات.

كما صرح مسئول في القطاع الصحي مساء أمس الأربعاء، بأنه تم تسجيل 231 وفاة إضافية مقارنة بالثلاثاء.

وأضاف المسئول جيروم سالومون أن حصيلة المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات في البلاد بلغت 11 ألفا و539 شخصا.

وقررت الحكومة الفرنسية مضاعفة أجر ساعات العمل الإضافية للعاملين في القطاع الصحي، وذلك لمواجهة وباء كورونا.







