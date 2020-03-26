نجاح 100%.. عقار جديد لعلاج كورونا

26 مارس 2020 - 09:34 ص

بعد أن حقق نجاحا بنسبة 100%، أعلنت جهة بحثية فرنسية اكتشاف علاج فيروس كورونا المستجد بعد دراسة علمية عمل عليها متخصصون لعلاج الأمراض المعدية.

وأضافت أنه من بين هؤلاء الباحثين البروفيسور الفرنسي ديدييه راوول، حيث تم اختبار العلاج على 40 مريضا في جنوب فرنسا، وحققت نجاحا بنسبة 100 % على المصابين.

من جانبها سمحت وزارة الصحة الفرنسية باستخدام العلاج في الحالات الحرجة، ولم يتم اعتماده حتى الآن بشكل رسمي لعلاج كورونا .