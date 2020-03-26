«البلدوزر» يفتح النار على مجلس «الخطيب»

26 مارس 2020 - 09:31 ص

فتح مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي السابق، النار على مجلس إدارة القلعة الحمراء، برئاسة محمود الخطيب بسبب الانتخابات الأخيرة.

وقال «عبدالغني» خلال تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "مسئولو الأهلي يتجاهلونني باستثناء خالد الدرندلي وجوهر نبيل، وباقي المجلس كأنهم لا يعرفوني على الإطلاق".

وأضاف: "أعتقد مساندني لمحمود طاهر فى الانتخابات سبب تجاهلى من قبل المجلس الحالى، والجميع يتهرب مني".