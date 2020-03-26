» هجوم شرس ضد فنانة شهيرة بسبب مساعدات كورونا

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ريهام حجاج
ريهام حجاج
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مساعدات

كورونا

ريهام حجاج

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما شرسا على الفنانة ريهام حجاج، بسبب تدشينها حسابا جديدا على إنستجرام يحمل اسمها، ومخصص لتلقي التبرعات الخيرية لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا المستجد.

ورغم تلك المبادرة الخيرية، إلا أن ريهام حجاج لم تسلم من الانتقادات من قبل متابعي إنستجرام الذين أكدوا لها أن هذه المنصة الاجتماعية لم تكن خير وسيلة للوصول للأسر المحتاجة. 

وجاءت التعليقات: "يعني هما الناس الغلابة والمحتاجين هيكون عندهم إنستجرام ومتابعين .. في ناس متعرفش ايه هو إنستجرام وماشيين بموبيلات عادية او ممكن يكون أصلا مش معاهم ". 

ولم تصمت ريهام حجاج أمام هذه الانتقادات وبررت موقفها: "والله أنا ساعدت ناس كتيرة أوي عن طريق إنستجرام دي طريقة التواصل اللي أقدر استخدمها بحكم شغلي على أقل بستخدمه في حاجات خير لو عندك طريقة أحسن ساعدي بيها وربنا يقدرك ويقدر كل ناس على فعل الخير".


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