  • الخميس 26 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:41 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تفاصيل صادمة.. سيدة تشنق طفلها

تفاصيل صادمة.. سيدة تشنق طفلها

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

«فيفا» يتخذ قرارا عاجلا بشأن انتخابات «الجبلاية»

وزير التعليم

قرارات جديدة بشأن الدراسة والامتحانات يعلنها وزير التعليم

إعلامية سعودية

إعلامية سعودية شهيرة تعلن إصابتها وبناتها بكورونا

سفاح نيوزيلندا

سفاح نيوزيلندا يعترف بقتل 51 مصليا مسلما

كورونا

وفاة أول لاعب كرة قدم بـ «كورونا»

رفع الأذان بفرنسا

لأول مرة.. رفع الأذان من خلال مكبرات الصوت بفرنسا

مجدى عبد الغنى

«البلدوزر» يفتح النار على مجلس «الخطيب»

عقار جديد

نجاح 100%.. عقار جديد لعلاج كورونا

الدولار

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

أمريكا توافق على علاج صادم ضد كورونا: للحالات الحرجة فقط

الصفحة الأخيرة

فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

أمريكا على طريق إيطاليا.. وفاة 600 وإصابة 50 ألف بـ"كورونا"

#

أمريكا توافق على طرح علاج لمكافحة كورونا

#

الصين تعلن اكتشاف دواء ناجح لفايروس كورونا: جاهز للاستخدام

#

أمريكا.. أول تجربة لـ"لقاح" ضد "كورونا"

كورونا

علاج كورونا

كشفت منظمة الدواء والغذاء الأمريكية عن موقفها من علاج مثير للجدل فيما يخص فيروس كورونا المستجد.

و وافقت منظمة FDA على اعتماد استخدام بلازما المرضى المتعافين من فيروس كورونا ونقلها إلى المرضى الذين وصلوا إلى حالة حرجة أو ميئوس منها.

وأشارت المنظمة إلى أنها وفقت على استخدام العلاج فورا في ولاية نيويورك.

ويعد هذا العلاج مثيرا للجدل نظرًا لوجود تقارير تفيد أن دولة الصين استخدمته في مقاطعة "ووهان" مع بعض المرضى لكنهم أصيبوا بالمرض مرة أخرى بعد تعافيهم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مليون دولار.. أنجلينا جولي تتبرع لمصابي كورونا
» هجوم شرس ضد فنانة شهيرة بسبب مساعدات كورونا
» فنانة شهيرة تشتم زميلها الفنان: مغتصب و سادي
» تعليق صادم من عمرو يوسف على أزمة ياسمين عبد العزيز وشقيقها
» فجر السعيد: فيروس كورونا مؤامرة .. ودليلي ما حدث لـ"الأمير"
» مذيع الجزيرة يعلن إصابة زوجته بفيروس كورونا
» صور.. سجن فتاة أخفت المخدرات في منطقة حساسة
» اختبارات منزلية لفيروس كورونا خلال أيام
» صاحبة المنزل تطرد الطبيب خوفًا من أن ينقل لها عدوى كورونا
» "الديهي": نبيلة مكرم "مكوك وزاري"
» محكمة بريطانية ترفض الإفراج عن مؤسس «ويكيليكس»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة