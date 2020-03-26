علاج غريب يستخدمه أطباء أمريكا ضد كورونا .. والنتائج مذهلة

26 مارس 2020 - 07:05 ص

ذكر تقرير لصحيفة "ديلي ميل" أن أطباء "نيويورك" في الولايات المتحدة الأمريكية يستخدمون علاجا غير متوقع لفيروس كورونا.



وقال الدكتور أندرو ويبر، أخصائي أمراض الرئة وأخصائي الرعاية الحرجة في نورثويل هيلث، في لونغ آيلاند أنه يقوم بحقن مرضاه بكميات هائلة من فيتامين "سي" في الوريد فور وصولهم.



وأضاف: المرضى رغم ذلك يحتاجون جرعات كبيرة من مضادات الأكسدة ثلاث أو أربع مرات في اليوم.



وتابع: رغم أن الحد المسموح به للشخص العادي حوالي 90 ملليجرام من فيتامين سي يوميا ، إلا أننا نحقنهم بنحو 1500 ميللي جرام من هذا الفيتامين.



واستدرك: في الصين جربوا هذا العلاج وأتى بنتائج ممتازة جدًا.



فيما قال الدكتور جيسون مولينيت، المتحدث باسم "نورثويل"، أكبر مزود للرعاية الصحية في الولاية ولها 23 مستشفى في جميع أنحاء نيويورك، إن فيتامين "سي" يستخدم على نطاق واسع كعلاج للفيروس التاجي المستجد كورونا في جميع أنحاء النظام الصحي.



وتابع: يتم علاج 700 مريض بفيتامين سي بجانب علاجات الملاريا وبعض المضادات الحيوية والنتيجة جيدة.

