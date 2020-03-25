» صاحبة المنزل تطرد الطبيب خوفًا من أن ينقل لها عدوى كورونا

اضطر الطبيب البريطاني، "جوزيف السوسو" إلى مغادرة مسكنه في منطقة "هيدينجتون" بـ "أكسفورد" (جنوب شرق إنجلترا)، بعد أن طردته صاحب المنزل خوفًا من إصابته بعدوى فيروس كورونا.

ويعمل "السوسو" (43 عامًا) بين مركز "Nuffield " لتقويم العظام ومستشفى "John Radcliffe " في أكسفورد.

وأشار إلى أن صاحبة المنزل أعطته مهلة 28 يومًا عبر البريد الإلكتروني في نهاية الأسبوع الماضي، لأنها كانت قلقة من أن ينقل الفيروس إلى المنزل، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويوم الاثنين، حاول طمأنتها بأن الفيروس منخفض المخاطر للغاية بالنسبة لها، لكن عندما عاد إلى غرفته في مساء اليوم التالي، طلبت منه أن يغادر بأسرع ما يمكن.

وقال الجراح إنه قاد ثلاث ساعات إلى منزل عائلته في مقاطعة "ميرسيسايد"، شمال غرب إنجلترا، وهو "على وشك البكاء"، بسبب الموقف الذي تعرض له.

فيما قام زملاؤه بتغطية نوبات عمله أثناء بحثه عن مكان جديد للإقامة، وقد وجد بالفعل مسكنًا آخر. وأضاف: "السيدة التي أستأجر لديها قالت إنها تفضل أن يكون لها طبيب في المنزل في هذا الوقت".

وقال ناطق باسم مستشفيات جامعة أكسفورد، إنه يتم الإقامة في الفنادق للعاملين داخل منطقتهم المباشرة، إذا كانوا قد تأثروا بفيروس (COVID-19 ) بطريقة أو بأخرى.