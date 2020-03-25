شوارع وميادين القاهرة خالية من المارة تزامنًا مع حظر التجوال

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شوارع وميادين القاهرة

تشهد شوارع وميادين القاهرة، هدوء تام خلو من السيارات والمارة تمامًا، منذ السابعة مساءً وتنفيذ قرار حظر التجوال.

والتزم المواطنون بالبقاء فى منازلهم، بناءً على توصيات الجهات المعنية.

ومن المقرر أن يستمر حظر تجوال الحركة حتى السادسة صباح غدًا الخميس، وإلى تم تطبيقه بدءًا من اليوم ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ولحماية المصريين من أية أخطار قد يتعرضوا لها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت وزارة الداخلية البدء فى تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة.

وأهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





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