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صور| تحدي للعق المراحيض.. وإعلامي يطالب بمحاكمة المشاركين

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متابعات

دعا مقدم برنامج "صباح الخير بريطانيا"، بيرس مورجان إلى محاكمة المشاركين في "تحدي فيروس كورونا"، الذي يتضمن لعق المراحيض، بتهمة "محاولة القتل".

ويشارك في التحدي عدد من الأشخاص من خلال مقاطع فيديو، وهم يلعقون مقاعد المرحاض بعد إعلان فيروس "COVID-19 " جائحة في بريطانيا.

وأعاد مورجان نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، لرجل يلعق المرحاض كجزء من التحدي المروّع، الذي انتشر على نطاق واسع.

وفي الفيديو، يدخل أحد المشاركين في التحدي الغريب من نوعه إلى ما يبدو أنه حمام عام، ثم يلعق المرحاض، ومن ثم ينظر إلى أعلى، وهو يقول: "تحدي الفيروس التاجي".

وعلق مورجان على الفيديو الذي شاركه، قائلاً: "هؤلاء الأشخاص بحاجة إلى القبض عليهم واتهامهم بمحاولة القتل"، مشددًا على جدية كلامه.

وأثار المقطع تفاعلاً واسعًا بين متابعي "مورجان" البالغ عددهم 7.1 مليون، وأيده كثير الرأي. وقال أحدهم: "أوافق، هناك الكثير من البلهاء الذين يفعلون مثل هذا".

وقال آخر: "إنهم يركزون على الفيروس التاجي، لكنهم نسوا أنهم قد يصابون بأسوأ من ذلك بكثير! حظ سعيد أيها البلهاء". بينما قال ثالث: "أراهن على أنه قام بتنظيف المقعد بالكامل قبل تشغيل الكاميرا ولعقه".



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