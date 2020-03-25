» صورة.. حبس شاب بسبب «سلوكه المقزز» داخل المصعد

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تم القبض على شاب في تايلاند، بسبب سلوكه المقزز داخل المصعد، في ظل المخاوف من تفشي فيروس كورونا في البلد الآسيوي الذي شهد أول حالة إصابة به بعد الصين.

وضبطت كاميرات المراقبة، الشاب البالغ من العمر 32 عامًا داخل مصعد في بانكوك وهو يلامس لسانه، ويضع يده تحت السروال قبل أن يضع يديه على أزرار المصعد والدرابزين.

وانتشرت لقطات توثق الواقعة على "فيسبوك"، ليتم على إثرها تطهير المنشآت التي لامسها، وفق صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وألقي القبض على الشاب يوم الاثنين، واتهم بالتسبب في الإضرار بالمنشآت العامة، وحبس لمدة 15 يومًا بسبب سلوكه المقزز داخل المصعد في استاد "BTS " الوطني الأسبوع الماضي، وتعريضه آلاف الأشخاص للعدوى.

وتعد تايلاند أول بلد يؤكد وجود إصابات بـ "كوفيد -19" خارج الصين.

وأعلن رئيس الوزراء "برايوت تشان أو تشا" تطبيق الطوارئ يوم الخميس، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 827، وسقوط أربع وفيات، بما يعطي الحكومة سلطة فرض حظر التجول وحظر السفر ووقف عمليات الإجلاء.

وفي الأسبوع الماضي، شهدت العاصمة بانكوك نزوحًا جماعيًا للعمال، للعودة إلى ديارهم، بعد إغلاق العديد من الشركات وإغلاق المحافظات الخمس المجاورة للعاصمة.

وتعد المدارس ومراكز التسوق والمطاعم والصالات الرياضية وصالونات التدليك ودور السينما والحدائق الترفيهية من بين المؤسسات التي سيتم إغلاق لمنع انتشار الفيروس. لكن ستظل محلات السوبر ماركت والمطاعم مفتوحة أمام الزبائن.

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