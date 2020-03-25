إعلامية سعودية شهيرة تعلن إصابتها وبناتها بـ"كورونا"

محمد فضل
أعلنت الإعلامية السعودية تغريد الطاسان ، عن إصابتها هي وبناتها بفيروس كورونا المستجد، نتيجة لمخالطة مصابين قبل نحو 3 أسابيع ، وتم نقلها إلى العزل الصحي بالمستشفى .
ونشر حساب الخبير الأمني السعودي "سعود صالح المصيبيح"، على موقع "تويتر"، مقطع فيديو للإعلامية من العزل الصحي وتظهر عليها أعراض المرض قالت فيه ": أنا أصيبت وبناتي بفيروس كورونا نتيجة مخالطة بعض الأقرباء المصابين بالفيروس ولم تظهر عليهم أعراض المرض قبل نحو 3 أسابيع كانوا في زيارة لوالدتي” ، وتابعت ” الحمد لله رب العالمين قدر الله وما شاء فعل الآن أنا مصابة وبناتي ، ونحن الآن في العزل الصحي".
وأضافت الإعلامية الكويتية :"الوقاية خير من العلاج ، الإلتزام بكل ما أمرنا به من الجهات المسؤولة أولها البقاء في المنزل ، هذا وقاية لك ولي ، الكمامة والقفاز جدا مهمين ، يد بيد نكون مع المسؤولين حتى نتجاوز هذه الجائحة بأقل الخسائر ونضمن سلامتنا كوطن وكشعب".
شفى الله الكاتبة والإعلامية والتربوية القديرة والناشطة الاجتماعية في المجالات الانسانية والتطوعية الاستاذة تغريد الطاسان حيث أصيبت وبناتها بفيروس كورونا وهي في العزل الإجباري ...دعواتنا الصادقة من القلب لها بالشفاء التام وهذه كلماتها توجه وتنصح الجميع بالالتزام بالتعليمات pic.twitter.com/8iQcmQZIZG— د.سعود صالح المصيبيح (@269saud4) March 25, 2020
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