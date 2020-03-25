إعلامية سعودية شهيرة تعلن إصابتها وبناتها بـ"كورونا"

25 مارس 2020 - 06:45 م

أعلنت الإعلامية السعودية تغريد الطاسان ، عن إصابتها هي وبناتها بفيروس كورونا المستجد، نتيجة لمخالطة مصابين قبل نحو 3 أسابيع ، وتم نقلها إلى العزل الصحي بالمستشفى .

ونشر حساب الخبير الأمني السعودي "سعود صالح المصيبيح"، على موقع "تويتر"، مقطع فيديو للإعلامية من العزل الصحي وتظهر عليها أعراض المرض قالت فيه ": أنا أصيبت وبناتي بفيروس كورونا نتيجة مخالطة بعض الأقرباء المصابين بالفيروس ولم تظهر عليهم أعراض المرض قبل نحو 3 أسابيع كانوا في زيارة لوالدتي” ، وتابعت ” الحمد لله رب العالمين قدر الله وما شاء فعل الآن أنا مصابة وبناتي ، ونحن الآن في العزل الصحي".

وأضافت الإعلامية الكويتية :"الوقاية خير من العلاج ، الإلتزام بكل ما أمرنا به من الجهات المسؤولة أولها البقاء في المنزل ، هذا وقاية لك ولي ، الكمامة والقفاز جدا مهمين ، يد بيد نكون مع المسؤولين حتى نتجاوز هذه الجائحة بأقل الخسائر ونضمن سلامتنا كوطن وكشعب".