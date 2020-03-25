صور.. إصابة نجم شهير بفيروس كورونا

انضم النجم الكوميدي البريطاني، لي جوردون ماكيلوب، الشهير باسم "لي ماك" إلى قائمة المشاهير الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وقرر "لي ماك" البالغ من العمر 51 عامًا عزل نفسه، ، بعد إصابته بالفيروس خلال حضوره مهرجان "شلتنهام" مؤخرًا، وفقًا لأصدقائه.

ووفق مقربين من النجم الكوميدي فقد أصيب بفيروس كورونا، عن طريق عند حضور "يوم السيدات" في مدينة شلتنهام" في 13 مارس.

غير أنه لم يتحدث بعد بشكل علني عن صحته على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الكثير من المشاهير الآخرين.

وعند تنظيم مهرجان "شلتنهام" في وقت سابق من هذا الشهر، برزت تحذيرات من خطورة التقاط العدوى بين المشاركين. ومن بينهم الإعلامي الشهير "بيرس مورجان"، الذي حذر من خطورة انعقاده في هذا التوقيت.

لكن لم يتم أخذ المخاوف من انتشار الفيروس على محمل الجد كما هو الحال الآن.

يذكر أن العديد من المشاهير حول العالم أصيبوا بالفيروس المميت، من بينهم ليندا لوسارد، إدريس إلبا، والمغنية كاسكادا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قرر في وقت سابق إلزام السكان البريطانيين بعدم مغادرة منازلهم، في محاولة لاحتواء فيروس كورونا.