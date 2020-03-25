أول رد أمريكي على اتهام الصين لها بنشر "كورونا"

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أمريكا

الصين

انتشار

كورونا

في أول رد رسمي أمريكي على الاتهامات التي وجهتها الصين لها، بمسؤوليتها عن انتشار فيروس كورونا، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الصين تتحدث عن أن فيروس كورونا صناعة امريكية جلبته أمريكا للصين وهذا كلام جنوني فالصين تحاول اظهار النوايا الحسنة فى هذه الازمة وهى مشكلة عالمية.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت العمل مع كل دول العالم بما فيها الصين للحفاظ على ارواح الكثير من الناس حول العالم.

وأضاف بومبيو خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي أن هنا الكثير من الدول تأثرت بشكل كبير بسبب كورونا مشيرا إلى أن هذه الانشطة أدت لوفاه الكثر من الناس في الصين ودول العالم.


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