» ليس الكبار فقط.. وفاة أول شاب بـ"كورونا"

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أمريكا

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شاب

كورونا

سجلت أمريكا أول حالة وفاة لشاب جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية، أربع حالات وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، بما في ذلك أول حالة وفاة لشاب عمره 18 عامًا أو أقل، وفق ما ذكرت صحيفة شيكاغو تريبيون الأمريكية، حيث بلغ عدد الوفيات في المقاطعة بسبب الفيروس 11.

ويقول مسؤولو الصحة بالمقاطعة إن وفاة الشاب المراهق "ستتطلب المزيد من التقييم من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. لأنه على الرغم من أن الاختبارات المبكرة أشارت إلى نتيجة إيجابية لـلمراهق والإصابة بـكوفيد-19، إلا أن الحالة معقدة وقد يكون هناك تفسير بديل لهذه الوفاة".

والضحية، شاب مراهق من لانكستر ، مات من صدمة المضاعفات، حسبما قال عمدة لانكستر ر. ريكس باريس، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز.

وقال باريس إن والد المراهق أصيب بالفيروس أيضًا.

وأضاف باريس "كان الأب على اتصال وثيق في العمل مع الجمهور يوميًا. هذا أمر فظيع حقًا، أن تفقد مراهقًا".

وطالب العمدة بأن يبقى جميع الأطفال والمراهقين في منازلهم، وذلك خلال سعيه لتأمين 100.000 مجموعة اختبار.


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