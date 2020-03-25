» الصحة العالمية تعلن تضامنها مع الأمير تشارلز لإصابته بكورونا

عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن تضامنه مع الأمير تشارلز أمير ويلز، والعائلة المالكة البريطانية، بعد إعلان إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد القاتل.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع تويتر،:" أفكاري وأطيب تمنياتي مع الأمير تشارلز والعائلة الملكية، يمكن لفيروس كورونا أن يؤثر على أى منا ويجب أن نبقى أقوياء معًا في مكافحته، كوفيد19".

وأصدر مكتب الأمير تشارلز، الابن الأكبر والوريث للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، بيانا بتوضيح حالته الصحية بعد الإعلان رسميا عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه شعر بأعراض خفيفة ولا يزال بصحة جيدة.