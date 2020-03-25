الكويت ترحل مهندسة مصرية أثارت الجدل (فيديو)

25 مارس 2020 - 04:48 م

قررت السلطات في الكويت، وضع مهندسة مصرية في أحد السجون استعدادًا لترحيلها، بعد أن ظهرت في فيديو، تطالب فيه الحكومة المصرية بمعاملة الكويتيين بالمثل، كما تتعامل معهم الحكومة الكويتية، في ظل أزمة فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة الراى الكويتية، عن مصادر في وزارة الداخلية الكويتية، أن المقيمة المصرية والتي تعمل مهندسة في إحدى الشركات الكبرى، كان قد تم ضبطها على خلفية فيديو ظهرت فيه وهي تنتقد الإجراءات الحكومية بشأن فحص كورونا للمقيمين.

وأكدت المصادر ان لا أحد فوق القانون وأن رجال مباحث الجرائم الإلكترونية يتابعون بشكل دقيق كل ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إشاعات وبث الهلع في نفوس المواطنين والمقيمين خصوصا في الوضع الحالي بسبب فيروس كورونا، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المواطنين وإبعاد المقيم للمصلحة العامة.

وكانت المهندسة المصرية غادة بدر، ظهرت في فيديو تطالبت السلطات المصرية باتخاذ إجراءات بحق الكويتيين القادمين إليها مشابهة للإجراءات التي تتخذها الكويت بحق المصريين بشأن الإجراءات الاحترازية بخصوص فيروس كورونا.

وأضافت المهندسة، أنها تطالب التعامل بالمثل لا أكثر لأن الجميع متساوون، قائلة: "الكوايتة مش أحسن مننا".

وأكدت أنها غير خائفة من وصول الفيديو إلى السلطات الكويتية، كونها تطالب بحق ولا فرق بين الكويتيين والمصريين.

وحسب صحف محلية – وقتها- تم ضبط الفتاة المصرية، وهي مهندسة تعمل في الشركة الأحمدية للمقاولات، بعد أن وُصف حديثها بالمسيء للكويت وإحالتها إلى جهة الاختصاص، وذلك عقب يوم من ضبط وافد مصري آخر لذات السبب وترحيله.