» حالتي وفاة و30 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة في كافة أنحاء البلاد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وبهذا ارتفعت حالات الإصابة في بلاد الرافدين إلى 346 حالة، فيما سجل العراق إلى الآن 29 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن الإصابات جاءت 6 حالات في بغداد الرصافة، 3 في مدينة الطبر، إصابة واحدة في البصرة، إصابتان في المثنى، 4 في كربلاء، إصابة واحدة في كركوك، 4 في النجف، 6 في السليمانية، إصابة واحدة في الديوانية، إصابتان في أربيل"، بالإضافة إلي تسجيل حالتي وفاة في كركوك وبابل.

وأوضح البيان، أنه تم تسجيل 14 حالة شفاء، منها حالتان في بغداد الرصافة، 4 حالات في البصرة ، حالة واحدة في كربلاء، حالتان في النجف، 5 حالات في السليمانية ، وحالة واحدة في ديالى".