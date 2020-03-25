» 80 وفاة جديدة بسبب كورونا فى هولندا

الطيب حسين
سجلت هولندا اليوم الأربعاء، 80 وفاة و852 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 356، والإصابات إلى 6412 .
وأشارت وزارة الصحة إلى أن الأرقام الأخيرة تظهر "تراجعا حذرا" في سرعة انتشار الفيروس .
وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 423 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف .
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس .
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