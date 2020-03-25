  • الأربعاء 25 مارس 2020
  • بتوقيت مصر05:19 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
«كورونا» يهدد خصوبة الرجال في مقتل

مفاجأة.. مصري ينقل كورونا لـ 54 مواطنًا في 6 محافظات

وزيرة الصحة

الصحة: نتخوف من الوصول لألف مصاب في أيام قليلة

المهندسة المصرية غادة بدر

الكويت ترحل مهندسة مصرية أثارت الجدل (فيديو)

كورونا

إيطاليا تقدم مساعدات لدولة عربية لمواجهة كورونا

هالة زايد

وفاة و40 إصابة جديدة.. "الصحة" تحذر من هذه المعامل

الملك سلمان

الوضع يخرج عن السيطرة في السعودية والملك سلمان يتدخل

هند القحطاني تشعل مواقع التواصل

اتهامات مخلة..ناشطة سعودية تصف فنان شهير بـ"السادي"

صادم.. انتحار ممرضة خوفا من نقلها العدوى لمصابي كورونا

صادم.. انتحار ممرضة خوفا من نقلها العدوى لمصابي كورونا

نانسي عجرم وزوجها والمحامية

صورة جديدة تشعل قضية قتيل ناننسي عجرم من جديد..ما السر؟

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة و شئون المصريين بالخارج

"ده واجب علينا" وزيرة الهجرة تتعهد بهذا الشيء

وفاة و40 إصابة جديدة.. "الصحة" تحذر من هذه المعامل

آخر الأخبار

هالة زايد
هالة زايد
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

الإسكندرية تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

#

منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة جديدة

#

ارتفاع ضحايا كورونا في مصر إلى 285 إصابة بينهم 8 وفيات

#

كورونا.. وفيات العراق ترتفع إلى 17 إثر تسجيل 3 جديدة

حذرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، من إجراء تحاليل فيروس كورونا المستجد بالمعامل الخاصة.

وأعلنت تسجيل حالة وفاة جديدة و40 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 21 حالة وفاة و442 إصابة.

وأضافت زايد، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الشعوب التي تفشى فيها فيروس كورونا لم تلتزم بالعزل، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بمجهود كبير فى التقصي، موضحة أن هدف مصر هو النزول بعدد الإصابات والسيطرة على انتشار الفيروس، والهدف من القرارات الحكومية تقليل عدد الإصابات اليومية لكي يكون لدينا قدرة على الاستيعاب، محذرة من أنه مهما كانت إمكانات الدول فلن تستطيع مواجهة تداعيات تفشي الفيروس.

وذكرت أن الخوف على كبار السن والحوامل، مطالبة بتقليل الزيارات لهم والاطمئنان عليهم دائما دون مخالطة، موضحة أن الخط الساخن الآن رقم 105 يتلقى 200 شخص بلاغات المواطنين واستفساراتهم، وأن الخدمة أصبحت مجانية محذرة من قيام أي معامل خاصة بتحليل كورونا، مشيرة إلى عمل 25 ألف كشف لجميع الطائرات والموانئ وتم بالفعل اكتشاف حالات إيجابية وتم التعامل معها، مؤكدة أن قرارات الحكومة تعني "اقعد فى بيتك".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الصحة العالمية تعلن تضامنها مع الأمير تشارلز لإصابته بكورونا
» ليس الكبار فقط.. وفاة أول شاب بـ"كورونا"
» صحيفة: ترامب يعاند خبراء الصحة
» الإمارات تسجل 85 إصابة جديدة بكورونا
» حالتي وفاة و30 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق
» الإفتاء تكشف حكم أداء صلاة الجمعة بالمنزل
» 80 وفاة جديدة بسبب كورونا فى هولندا
» مش هنسلم مش هنبوس مش هننشر الفيروس".. فنانة شهيرة تثير ضجة
» العثور على فنانة شهيرة مشنوقة في شقتها
» فيروس هانتا يضرب الصين وهذه أعراضه
» الاتصالات تحدد مواعيد عمل منافذ الشركات الأربعة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:15 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة