صادم.. انتحار ممرضة خوفا من نقلها العدوى لمصابي كورونا

25 مارس 2020 - 02:54 م

في واقعة مؤثرة وصادمة، أقدمت ممرضة إيطالية على الانتحار، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، خوفا ممن انتشار العدوى للآخرين.

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية فإن الممرضة الإيطالية دانييلا تريزي في الرابعة والثلاثين من عمرها أقدمت على الانتحار بعد تشخيص إصابتها بفيروس كورونا، والتي كانت تعمل بأحد المستشفيات في إقليم "لومبارديا"، الذي يوصف بكونه المنطقة الأكثر تضررا بالفيروس.

وأضافت أن الاتحاد الوطني للممرضات في البلاد أكد وفاتها مساء أمس، في بيان أصدره، منوها أنها كانت تحت ضغوط شديدة، بسبب خوفها من أنها كانت تنشر الفيروس أثناء محاولاتها السيطرة على الوضع.

وتأتي هذه الواقعة في الوقت الذي شهدت فيه إيطاليا زيادة في أعداد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا مرة أخرى أمس، وتسجيل 743 حالة وفاة جديدة في يوم واحد.

يذكر أن إيطاليا أصبحت من أكثر الدول التي سلط عليها الضوء خلال مواجه كورونا، وذلك لارتفاع نسبة الوفيات والإصابات، والتي طالت الطاقم الطبي، حيث أصيب عدد كبير من العاملين بقطاع الصحة منهم بفيروس كورونا.

كما أعلن معهد الصحة الوطني في البلاد عن تسجيل وفاة 17 طبيبا وإصابة ما مجموعه 3654 من الطواقم الطبية.