  • الأربعاء 25 مارس 2020
  • بتوقيت مصر03:30 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صادم.. انتحار ممرضة خوفا من نقلها العدوى لمصابي كورونا

صادم.. انتحار ممرضة خوفا من نقلها العدوى لمصابي كورونا

نانسي عجرم وزوجها والمحامية

صورة جديدة تشعل قضية قتيل ناننسي عجرم من جديد..ما السر؟

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة و شئون المصريين بالخارج

"ده واجب علينا" وزيرة الهجرة تتعهد بهذا الشيء

بعد إصابة ولي العهد.. الملكة إليزابيث في الحجر الصحي

بعد إصابة ولي العهد.. الملكة إليزابيث في الحجر الصحي

داعية شهير: مرحبا بلقاء الله.. يا رب حسن الخاتمة

داعية شهير: مرحبا بلقاء الله.. يا رب حسن الخاتمة

فجر السعيد عن كورونا: بديت أشك إنه غضب إلهي

فجر السعيد عن كورونا: بدأت أشك إنه غضب إلهي

إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا

إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا

الملك سلمان يفرض حظر التجوال

الملك سلمان يفرض حظر التجول

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

حان الوقت أن يقول الجميع لولي الأمر: "سمعنا وأطعنا"

خادمة تلقي بنفسها من البلكونة.. ما الأمر

خادمة تلقي بنفسها من البلكونة.. ما الأمر

صادم.. انتحار ممرضة خوفا من نقلها العدوى لمصابي كورونا

قضايا وحوادث

صادم.. انتحار ممرضة خوفا من نقلها العدوى لمصابي كورونا
صادم.. انتحار ممرضة خوفا من نقلها العدوى لمصابي كورونا
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

زغاريد من تحت الكمامة.. بعد شفائها من كورونا

#

قرار عاجل من "الفاتيكان" خوفا من كورونا

#

زعيم كوريا الشمالية يختفي خوفا من"كورونا"

#

حجر صحى لـ"رونالدو" خوفا من كورونا

انتحار

كورونا

ممرضة إيطالية

نقل العدوى

في واقعة مؤثرة وصادمة، أقدمت ممرضة إيطالية على الانتحار، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، خوفا ممن انتشار العدوى للآخرين.

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية فإن الممرضة الإيطالية دانييلا تريزي في الرابعة والثلاثين من عمرها أقدمت على الانتحار بعد تشخيص إصابتها بفيروس كورونا، والتي كانت تعمل بأحد المستشفيات في إقليم "لومبارديا"، الذي يوصف بكونه المنطقة الأكثر تضررا بالفيروس.

وأضافت أن الاتحاد الوطني للممرضات في البلاد أكد وفاتها مساء أمس، في بيان أصدره، منوها أنها كانت تحت ضغوط شديدة، بسبب خوفها من أنها كانت تنشر الفيروس أثناء محاولاتها السيطرة على الوضع.

وتأتي هذه الواقعة في الوقت الذي شهدت فيه إيطاليا زيادة في أعداد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا مرة أخرى أمس، وتسجيل 743 حالة وفاة جديدة في يوم واحد.

يذكر أن إيطاليا أصبحت من أكثر الدول التي سلط عليها الضوء خلال مواجه كورونا، وذلك لارتفاع نسبة الوفيات والإصابات، والتي طالت الطاقم الطبي، حيث أصيب عدد كبير من العاملين بقطاع الصحة منهم بفيروس كورونا.

كما أعلن معهد الصحة الوطني في البلاد عن تسجيل وفاة 17 طبيبا وإصابة ما مجموعه 3654 من الطواقم الطبية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مش هنسلم مش هنبوس مش هننشر الفيروس".. فنانة شهيرة تثير ضجة
» العثور على فنانة شهيرة مشنوقة في شقتها
» فيروس هانتا يضرب الصين وهذه أعراضه
» الاتصالات تحدد مواعيد عمل منافذ الشركات الأربعة
» نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل بصورة جديدة
» الكشف عن مصدر انتشار "كورونا" في إيران
» 6 توابل بعيدة عن العين وهي غذاء للقلب
» 3,8 مليار لـ"كورونا" و4 مليارات للسلع الغذائية
» اتهامات جديدة من الولايات المتحدة للصين بخصوص"كورونا"
» فيديو جديد لـ حلا شيحة يشعل مواقع التواصل
» إنستجرام يفاجئ متابعيه بهذا القرار

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة