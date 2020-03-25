بعد إصابة ولي العهد.. الملكة إليزابيث في الحجر الصحي

25 مارس 2020 - 01:59 م

أعلن قصر باكنجهام عن الحالة الصحية لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وذلك بعد وضعها بالحجر الصحي، وقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت الملكة اليزابيث، والملكة فيليب من قصر باكنجهام، تم نقلهما إلى قلعة وندسور، لبدء إجراءات الحجر، بعد محادثات أزمة كوربرا، التي ظهر ت أمس الثلاثاء.

وكانت وسائل الإعلام البريطانية أعلنت اليوم، الأربعاء، عن إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن بريطانيا، كانت قد أعلنت أمس الأول الإثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا ، إلى 335 شخصا، بعد تسجيل 46 حالة وفاة جديدة.

كما تم تسجيل 4 وفيات جديدة في أسكتلندا، في إشارة جديدة على انتشار وباء كورونا في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.