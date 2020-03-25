  • الأربعاء 25 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:42 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
داعية شهير: مرحبا بلقاء الله.. يا رب حسن الخاتمة

داعية شهير: مرحبا بلقاء الله.. يا رب حسن الخاتمة

فجر السعيد عن كورونا: بديت أشك إنه غضب إلهي

فجر السعيد عن كورونا: بدأت أشك إنه غضب إلهي

إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا

إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا

الملك سلمان يفرض حظر التجوال

الملك سلمان يفرض حظر التجول

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

حان الوقت أن يقول الجميع لولي الأمر: "سمعنا وأطعنا"

خادمة تلقي بنفسها من البلكونة.. ما الأمر

خادمة تلقي بنفسها من البلكونة.. ما الأمر

?يولي إيدلشتاين?

عاجل.. استقالة رئيس الكنيست الإسرائيلي من منصبه

بسمة وهبة

بسمة وهبة عن تظاهرات الإسكندرية: "الإخوان اللي حرضوهم"

زغاريد من تحت الكمامة.. بعد شفائها من كورونا

زغاريد من تحت الكمامة.. بعد شفائها من كورونا

رجائي عطية

عطية: مش هنصرف فلوس في حاجة ملهاش لازمة

جفاف البشرة من المطهرات.. عالجيه بهذه الطريقة

الصفحة الأخيرة

جفاف البشرة من المطهرات
جفاف البشرة من المطهرات
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

تخلصي من فطريات البشرة بهذه الطريقة

#

تخلصي من الهالات السوداء بهذه الطريقة البسيطة

#

تخلص من انتفاخ البطن بهذه الطريقة

#

التمرينات الرياضية تزيد من المناعة بهذه الطريقة

الكحول

المطهرات

جفاف البشرة

بالتزامن مع استخدام المطهرات والكحول لتعقيم جميع الأماكن المحيطة بنا والتي نستخدمها خوفًا من انتشار فيروس "كورونا" يكون هناك بعض السلبيات ناشئة عن تلك المواد الكيميائية.

ومن أهم هذه السلبيات جفاف البشرة والتهابها وتهيجها ما جعلنا نحتاج إلى ترطيب كافٍ ومن الممكن اللجوء إلي استخدام منتجات المطهرات المرطبة للبشرة والتي تحتوي علي الصبار وزبدة الشيا بدلاً من الصابون.

كما يمكن استخدام كريم لترطيب البشرة بشرط ألا يحتوي على كحول أو عطور حتى لا يزيد تهيج البشرة وتجفيف اليدين من خلال المناديل ذات الاستخدام الواحد حتى لا تساهم في انتقال العدوى، حسبما نشرت "صدي".

كما كشف بعض الخبراء عن أن ترطيب اليدين ليلا يمثل حلا مناسبا من خلال وضع الكريم المرطب ثم ارتداء القفازات القطنية.  

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» العثور على فنانة شهيرة مشنوقة في شقتها
» فيروس هانتا يضرب الصين وهذه أعراضه
» الاتصالات تحدد مواعيد عمل منافذ الشركات الأربعة
» نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل بصورة جديدة
» الكشف عن مصدر انتشار "كورونا" في إيران
» 6 توابل بعيدة عن العين وهي غذاء للقلب
» 3,8 مليار لـ"كورونا" و4 مليارات للسلع الغذائية
» اتهامات جديدة من الولايات المتحدة للصين بخصوص"كورونا"
» فيديو جديد لـ حلا شيحة يشعل مواقع التواصل
» إنستجرام يفاجئ متابعيه بهذا القرار
» بـ تعليق غامض.. شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل مجددًا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة