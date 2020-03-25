حان الوقت أن يقول الجميع لولي الأمر: "سمعنا وأطعنا"

25 مارس 2020 - 11:59 ص

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، قائلا: "حالة الأزمات العامة على الجميع الصمت والقول بصوت واضح للدولة ولصاحب القرار ولولي الأمر وللراعي "سمعنا وأطعنا، حان الوقت لذلك".



وأضاف "الجندي" خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع على فضائية "دي إم سي": "على المنظرين والشعراء والمتفزلكين الصمت واتباع التعليمات، نحن الآن جميعنا طبقًا لفقه الأولويات شيوخ السلطان، والذي لا يسمع كلام السلطان عيشته قطران".



وتابع: "لا يوجد وقت للدلع والاستهتار، لا وجود لمن يستمعون لبوم الغرائب وطيور الظلام لنشر الفوضى والفزع والهلع"، مشددًا على ضرورة الوقوف خلف الدولة التي تتخذ الخطوات اللازمة لمكافحة المرض والبلاء .