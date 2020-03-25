» الكشف عن مصدر انتشار "كورونا" في إيران

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متابعات- أمينة عبد العال

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كورونا

فيروس كورونا

ووهان

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن لديها معلومات جديدة تشير إلي أن محافظة جيلان قد تكون بؤرة انتشار فيروس "كورونا" بعد أن قدم إليها مواطنون من مدينة"ووهان" قبل فرض الحجر الصحي.

وأضاف نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي أن المعلومات الأولية تفيد بأن محافظة"جيلان" ومدينة "قم" قد تكون بؤر جديدة للفيروس بعد عودة عدد من المواطنين إليها من مدينة ووهان، لافتا إلي أن التحقيقات لا تزال أولية ومؤكدا أنه جاري العمل للحصول علي المعلومات لإعلان النتائج النهائية".

جدير بالذكر أن حالات الوفاة في إيران تجاوزت 1934 حالة فيما تجاوزت أعداد المصابين 24811 حالة.  

 


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