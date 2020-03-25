بسمة وهبة عن تظاهرات الإسكندرية: "الإخوان اللي حرضوهم"

عقبت الإعلامية بسمة وهبة، على تظاهرات الإسكندرية التي خرجت ضد فيروس "كورونا" قائلة: "كارثة بكل المقاييس، حيث إنه تندرج أسفل قلة الوعي، كما تخللها مجموعة من المنتمين لتنظيم الإخوان، معقبة هما اللي حرضوهم" .

وأضافت "وهبة"، من خلال برنامج "كل يوم" المذاع علي فضائية " أون إي"، الناس اللي اندست في النص وعاوزين يحولوا الموضوع لسياسة بقولهم انتوا بتحلموا، إحنا في دولة مؤسسات واعية وصاحية وفاهمين كل ألاعيبكوا".

وتابعت: "أنا بتفرج علي المظاهرة كنت بقول يا مثبت العقل والدين يارب، المواطنين كانوا يستهترون بمناشدات الحكومة بشأن عدم الخروج من المنزل لتخطي أزمة فيروس "كورونا" المستجد.