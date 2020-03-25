» اتهامات جديدة من الولايات المتحدة للصين بخصوص"كورونا"

25 مارس 2020 - 10:39 ص

وجه وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، اتهامات جديدة للصين مؤكدا أن الحزب الحاكم في الصين لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاج إليها للحيلولة دون حدوث إصابات جديدة من فيروس كورونا، وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت الصين بنقل الفيروس إلي العالم.

وأضاف بومبيو في مقابلة لبرنامج إذاعي أمس أن تأخر بكين في مشاركة المعلومات حول الفيروس سبب مخاطر للناس في أنحاء العالم لافتًا إلي أن هذا عرض حياة الآلاف للخطر، مضيفًا التعتيم الذي يشارك فيه الحزب الشيوعي الصيني يحرمنا مع المعلومات التي نحتاج إليها لمنع حدوث إصابات جديدة".

كما اتهم بومبيو إيران وروسيا بشن حملات تضليل بخصوص الفيروس قائلاً: "لا تزال حملات التضليل مستمرة من قبل روسيا وإيران إضافة إلي الصين، مستنكرًا الشائعات التي تقول إن الجيش الأمريكي هو من نقل العدوى إلي الصين مؤكدا أن كل هذه الأقاويل من أجل التنصل من المسئولية".

ولفت بومبيو إلي أن "كورونا" أزمة عالمية تحتاج إلي تضامن جميع الدول والتعامل بالشفافية وتشارك المعلومات كي يتسنى للمجتمع العالمي والرعاية الصحية والعاملين في مجال الأمراض المعدية من معالجة هذه المشكلة.

جدير بالذكر أن أعداد الإصابات في الولايات المتحدة تجاوزت الـ 50 ألف إصابة فيما تجاوزت أعداد الإصابة في العالم 424 ألف إصابة.