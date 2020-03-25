» ممدوح شاهين يوقف مسلسلات رمضان بسبب كورونا

25 مارس 2020 - 10:16 ص

بالرغم من اقتراب الوقت على شهر رمضان، والذي ينتظر فيه الجميع المسلسلات الرمضانية، قرر المنتج ممدوح شاهين، منذ أيام، وقف تصوير مسلسلاته "سلطانة المعز" لغادة عبد الرازق، و"شاهد عيان" لحسن الرداد، أسبوع، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأكد شاهين في تصريحات صحفية أنه اتخذ القرار من أجل الحفاظ على أرواح فرق عمل المسلسلات، حيث اتخذ ذلك القرار، بالرغم من ضيق الوقت، واقتراب رمضان.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا بغلق المسارح ودور العرض، للحفاظ على أرواح المواطنين، بسبب فيروس كورونا.