  • الأربعاء 25 مارس 2020
  • بتوقيت مصر11:44 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
?يولي إيدلشتاين?

عاجل.. استقالة رئيس الكنيست الإسرائيلي من منصبه

بسمة وهبة

بسمة وهبة عن تظاهرات الإسكندرية: "الإخوان اللي حرضوهم"

زغاريد من تحت الكمامة.. بعد شفائها من كورونا

زغاريد من تحت الكمامة.. بعد شفائها من كورونا

رجائي عطية

عطية: مش هنصرف فلوس في حاجة ملهاش لازمة

نورا إيلي

وفاة داعية سويسرية شهيرة.. أسلم على يديها عشرات النساء

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين لـ"الصينيين": "راعوا الناس اللي معاكوا على الكوكب"

رسميا.. عقار فرنسي بدولة عربية لعلاج كورونا

رسميا.. عقار فرنسي بدولة عربية لعلاج كورونا

مبروك عطية

"عايزين تتخلصوا من كورونا اعملوا اللي بقولكم عليه"

وصلات رقص بالحجر الصحي

وصلات رقص داخل الحجر الصحي

قايتباي

أطفاله ماتوا بالوباء القاتل.. تعقيم قلعة قايتباي

رسميا.. عقار فرنسي بدولة عربية لعلاج كورونا

الحياة السياسية

رسميا.. عقار فرنسي بدولة عربية لعلاج كورونا
رسميا.. عقار فرنسي بدولة عربية لعلاج كورونا
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

وصلات رقص داخل الحجر الصحي

#

وفاة أول طبيب فرنسي بسبب كورونا

#

كورونا.. 6 دول عربية تبدأ إجراءات احترازية جديدة

#

دولة عربية تعلن وقف النقل العام بسبب كورونا

المغرب،

معالجة كورونا

عقار فرنسي

رخصت وزارة الصحة المغربية بصفة رسمية لجميع المستشفيات كافة في المملكة باستخدام عقار "كلوروكين" و"هيدروكسي".

والعقار تصنعه شركة سانوفي الفرنسية في المغرب،  لعلاج المصابين بفيروس كورونا ،ولكن وفق تدابير صارمة في بعض الحالات.

وكان وزير الصحة خالد آيت الطالب، قد وقع أمس الأول قرارا، بعد اتفاق مع اللجنة التقنية والعلمية للبرنامج الوطني للوقاية من ومراقبة الانفلونزا بالمملكة، يسمح لكافة المستشفيات بالمغرب بالشروع في استخدام دواء الكلوروكين وهيدروكسي كلوروكين لعلاج المصابين بفيروس كورونا .

وبحسب ما نشرته الصحة المغربية بجميع المملكة، فإن هذا الدواء أثبت فاعليته بعد القيام بمجموعة من الدراسات الوطنية والأجنبية.

وقد تم السماح لكافة لمستشفيات المغرب بالشروع في استخدامه، لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

من حقنا أن نخاف.. كورونا وما بعد كورونا

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» 6 توابل بعيدة عن العين وهي غذاء للقلب
» 3,8 مليار لـ"كورونا" و4 مليارات للسلع الغذائية
» اتهامات جديدة من الولايات المتحدة للصين بخصوص"كورونا"
» فيديو جديد لـ حلا شيحة يشعل مواقع التواصل
» إنستجرام يفاجئ متابعيه بهذا القرار
» بـ تعليق غامض.. شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل مجددًا
» ممدوح شاهين يوقف مسلسلات رمضان بسبب كورونا
» الذهب يواصل ارتفاعه ويسجل هذا الرقم
» تعليق غير متوقع من عمرو يوسف على أزمة ياسمين عبد العزيز وشقيقها
» شوقي: حذرت أحمد فتحي من التوقيع لهذا النادي
» نجم الأهلي: لن أنضم للزمالك أبدًا حتى لو رحلت من الفريق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة