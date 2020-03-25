» الذهب يواصل ارتفاعه ويسجل هذا الرقم

25 مارس 2020 - 09:46 ص

شهدت أسواق الذهب حالة من الارتفاع في المعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 25 مارس.

وسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشار في الأسواق المصرية 695 جنيها بارتفاع 5 جنيهات عن أمس.

كما سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 حوالي 794 جنيها، بعد أن كان يسجل 723 جنيها.

وسجل عيار 18 حوالي 596 جنيها بعد أن كان يسجل 591 جنيها.

وسجل عيار 14 حوالي 463 جنيها للجرام بعد أن كان يسجل 460 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب وهو يزن 8 جرامات، 5560 جنيها تقريبا