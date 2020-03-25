25 مارس 2020 - 09:45 ص

قدم الداعية الإسلامي مبروك عطية، نصيحة للمصريين لرفع بلاء فيروس "كورونا" المستجد.

وطالب "عطية"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، بضرورة زيادة التصدق خلال هذه الفترة، قائلاً: "تصدقوا فإن الصدقة مطلوبة فهي ترفع البلاء، عايزين تتخلصوا من كورونا اعملوا اللي بقولكم عليه".

وتابع: "محتاجين عقيدة صحيحة حتى نتخلص من هذا البلاء، النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالفرار من المجذوم مثل الفرار من الأسد".