دراسة: "كورونا" سيقضي على نصف سكان هذه الدولة

25 مارس 2020 - 09:16 ص

حذرت دراسة لجامعة أوكسفورد البريطانية من أن فيروس"كورونا" قد يقضي علي نصف سكان بريطانيا.

ولفتت الدراسة إلي أنه إذا استمرت الأعداد بهذه الكيفية فهذا ينذر بكارثة، مضيفة أن واحدا من كل ألف مصاب هو من يتلقي العلاج في المستشفيات لأن الأعداد تتخطى نصف المليون مواطن في الفترة المقبلة.

وأكدت الدراسة أن الأزمة تتفاقم يوما بعد يوم خاصة مع تصريحات وزارة الصحة في بريطانيا بأنها فشلت أمام ذلك الفيروس الذي قد يجتاح كل مدن بريطانيا وقد يسقط آلاف المصابين والوفيات.

جدير بالذكر أن أعداد الوفيات في بريطانيا تجاوزت 422 حالة، فيما تجاوزت الإصابات الآلاف، فيما تجاوزت أعداد الإصابة في العالم 423.469 حالة، وارتفع عدد الوفيات إلي 18.909 شخص، ووصل عدد المتعافين إلى 109.153.