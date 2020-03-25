تدوينة مبكية من تركي آل الشيخ عن المرض: كلما عدلت واحد يميل الثاني

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تركي آل الشيخ

خرج تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - عن صمته وكشف ما يبدو أنه تعليقه على ازدياد الحالات المصابة بكورونا في العالم كله.

وقال "آل الشيخ" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": لا يعرف معاناة المرض أو صعوباته الا من ابتلي فيه ... ربي لا يوريكم مكروه في غالي ... الامراض ابتلاء من الله ... ونشهد الله اننا صابرين محتسبين الاجر ... كل ماعدلت واحد يميل الثاني.

وكان آل الشيخ قد أجرى عملية لاستئصال ورم في المخ .

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