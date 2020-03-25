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3 من لاعبي الأهلي وبخوني بعنف بعد وقوفي على الكرة .. وعبدالله أنقذني

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رمضان صبحي
رمضان صبحي
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أكد رمضان صبحي - نجم الأهلي أنه تعرض لتوبيخ قوي من لاعبي الأهلي الكبار في أعقاب وقوفه على الكرة في مباراة الزمالك .

وقال "صبحي" في لقاء مع برنامج "جمهور التالتة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على شاشة "أون تايم سبورت" : عندما وقفت على الكرة وبخني حسام غالي بقوة .. ليس هو فقط وإنما حضر شريف إكرامي وعماد متعب وكانوا غاضبين جدًا .

وأضاف: كلامهم لي كان به عنف .. وجاء عبدالله السعيد وأنقذني منهم وقال لهم (خلاص يا جماعة كفاية ).

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