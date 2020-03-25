شاهد.. رسالة نارية من تامر أمين للشعب الصيني

25 مارس 2020 - 12:30 ص

قال الإعلامي تامر أمين، إن فيروس "هانتا" الذي ظهر في الصين ينتقل من القوارض، مضيفا: "اللي هياكل قوارض هيجيله الفيروس"، موضحا أن منظمة الصحة العالمية أوضحت أن هذا الفيروس لا ينتقل من إنسان لآخر.



وأضاف "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء: "إحنا مش ناقصين كفاية وباء واحد"، موجها رسالة إلى الشعب الصيني، قائلا: "هى حبكت خفافيش وفيران، مش كده الرحمة، إحنا عايشين معاكم على نفس الكوكب".

